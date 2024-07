Die Säulen des Salzkammerguts

Neues stößt in seinen Anfängen oft auf Skepsis, da ging es auch dem Projekt Narzissendorf Zloam nicht anders. Doch heute, gute zwei Jahre nach der Eröffnung des Ferienressorts in Grundlsee, im ersten vollen Betriebsjahr, ist man in Sachen Akzeptanz in der Region angekommen. Der Mehrwert für die Gegend, den die Projektbetreiber des als Buy-and-Let-Modell konzipierten Feriendorfs angekündigt haben, schlägt sich mittlerweile in vielen Bereichen nieder. So ist man u.a. Heimat für viele Vereine, man bietet ein umfangreiches Familien- und Aktivangebot und etabliert sich zunehmend als Location für (Kultur-)Veranstaltungen, u.a. für die Fotoausstellung „Zeitreise“ im Rahmen der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024.