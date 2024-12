Feuer und Eis

Gefertigt und montiert hat die Holzelemente Holzbau Foidl mit Sitz in Fieberbrunn: „Die senkrechten Lamellen vor dem dunklen Hintergrund schauen wirklich toll aus“, ist Thomas Foidl begeistert. Für die dahinterliegenden Fichtenholz-Platten kam die deckende Variante von Pyrolan Expand in einem satten Schwarz zum Einsatz. Die Fichtenholz-Leisten wurden farblos beschichtet, um die natürliche Anmutung des Holzes zu bewahren. Die Beschichtung im Spritzverfahren ermöglicht eine gleichmäßige Auftragsmenge für verlässlichen Brandschutz. Die Fieberbrunner lassen eben nichts anbrennen – und so konnte nach nur acht Monaten Bauzeit am 7. Dezember 2024 mit der Eröffnung der Streubödenbahn der Startschuss in die Wintersaison erfolgen. (gh)