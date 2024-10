Holz verwenden, Wald pflegen

"Holz verwenden pflegt den Wald. Holz ist genial". Diese Botschaften vermittelt die neue proHolz Aufklärungs-Kampagne "Hey, Wald"! mit Spots im Fernsehen, im Radio und online. "Alle reden über den Wald, wir reden mit ihm und fragen ihn: Wie hältst du dich so jung und klimafit? Und: Tut dir das gar nicht weh, wenn man von dir Holz nimmt?" Eine Joggerin und drei Kinder treten in Dialog mit dem Wald, um diese Fragen zu klären. Zwei verschiedene Spots sind im Einsatz und werden im Zeitraum von drei Wochen über 1.500-mal in TV und Radio zu sehen bzw. zu hören sein. Hinzu kommen zahlreiche Online-Ausspielungen. Die Kampagne ist gefördert mit Mitteln des österreichischen Waldfonds und hat eine geplante Laufzeit von drei Jahren. (gh)