Holzfassade trifft Raumakustik

Grundlagen der Raumakustik

Modul 2 befasst sich mit dem Themenschwerpunkt Raumakustik und gibt Einblicke in die Felder raumakustische Berechnung, Grundlagen für Planungen im Objektbau, Schallabsorber für Decke und Wand sowie Akustikplatten und Akustikpaneele als architektonische Lösungen. Die Vortragenden Johannes Fischer von Akustikplus sowie Sebastian Kraync von Ecophon stehen dem Publikum für Fragen zur Verfügung. Im Anschluss an Modul 2 sind alle Teilnehmenden zur Führung durch die Ausstellung „Wunderkammer“ der Künstlerhaus Vereinigung Wien eingeladen. Die Anmeldung zur Veranstaltung am 26. September 2024 im Wiener Künstlerhaus ist unter www.frischeis.at/veranstaltung möglich. Achtung: Die Teilnehmenden-Anzahl ist begrenzt. (gh)