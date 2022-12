Die Ausführung von tragenden Klebeverbindungen nimmt bei der Errichtung moderner Holzbauten immer mehr zu. Für die Funktionalität der Tragkonstruktion sind sie von eminenter Bedeutung.

Auf europäischer Ebene steht eine Regelung noch aus. In Österreich hingegen sind die Klebearbeiten im nationalen Anhang zum Eurocode, der ÖNorm B 1995-1-1 Anhang L, geregelt. Die Voraussetzung für die Ausführung dieser Arbeiten ist der Nachweis von geschultem Personal.

Die Holzforschung Austria (HFA) bietet daher Holzbaubetrieben und Zimmereien dieses Spezialwissen in Kooperation mit Holzbau Austria und gemeinsam mit den Veranstaltungspartnern Technische Universität Graz/Holz.Bau Forschungs GmbH, FH Salzburg/Holztechnikum Kuchl und Universität Innsbruck an.

Zur Zielgruppe zählen Ingenieur*innen, Verantwortungsträger*innen und Mitarbeiter *innen von Zimmereien und Holzbaubetrieben, die im Zuge der Errichtung und Instandhaltung von Bauwerken tragende Klebverbindungen herstellen.

Das Seminar "Kleben im Holzbau" wird an zwei Terminen angeboten:

1. Termin: 2. – 3. Februar 2023, Innsbruck (HFA, Universität Innsbruck)

2. Termin: 9. – 10. Februar 2023, Graz (HFA, TU Graz, Holz.Bau Forschungs GmbH)

Hier geht es zu weiteren Informationen und zur Anmeldung.

(bt)