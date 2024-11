Schöner Aufstieg

Knackpunkt Personal

Fragt man nach der größten Herausforderung, mit der Treppenbauer heute konfrontiert sind, sind sich Wieland und Koller einig: "Das richtige Personal zu finden." Selbst habe man zum Glück viele erfahrene Mitarbeiter, den Großteil davon habe man im Laufe der Jahre selbst ausgebildet. Auch aktuell ist in jedem Lehrjahr ein Auszubildender Mitglied des Teams. In Sachen Technik steht das exakte, computergestützte Aufmessen im Fokus. In der Produktion setzt man auf die CNC-Fertigung und Romenaden, also sondergefertigte Anlagen zur Herstellung von gebogenen Holzteilen, sprich Krümmlingen. "Um in unserem Spezialgebiet erfolgreich zu sein, sind ein dreidimensionales Vorstellungsvermögen, Präzision, Fertigkeiten in der Bearbeitung verschiedener anderer Materialien außer Holz wie Stahl, Glas und Stein sowie Flexibilität im Produktions- und Montageablauf zentrale Skills", so Wieland. Ebenso essentiell für die erfolgreiche Umsetzung eines Projekts sei die zeitgerechte Abstimmung mit anderen involvierten Gewerken. "Im Idealfall erfolgt eine Koordination bereits in der Planungsphase eines Hauses, um beispielsweise die Deckenöffnungsgröße und bzw. oder das Wandsystem auf die jeweilige Treppenbauart abzustimmen. Denn je nach Konstruktionsart kann eine unterschiedliche Öffnungsgröße oder Wandbeschaffenheit notwendig sein", führt der Tischler- und Zimmermeister aus. Spätestens aber vor dem Verlegen der Fußbodenheizung sei mit dem Installateur zu klären, wo die Treppe am Boden aufsteht und wo für deren Fixierung keine Heizschlangen verlegt werden dürfen. Auch eine genaue Abstimmung mit dem Bodenleger bezüglich des Fußbodenanschlusses an die Treppe sei immer notwendig.