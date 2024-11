Eine Ode an die Freude

Von 13. April bis 13. Oktober 2025 findet die nächste Expo in Osaka, Japan zum Thema "Designing Future Society for Our Lives" statt. Das Gelände der Weltausstellung befindet sich auf der künstlich angelegten Yumeshima Island, zehn Kilometer vom Stadtzentrum Osakas entfernt. Auch Österreich ist wieder mit einem eigenen Pavillon vertreten. Dieser steht unter dem Titel "Composing the Future", geschmückt wird er von einem 16,5 Meter hohen Notenband. Die Holzskulptur zeigt getreu dem Motto "Komponieren“" die ersten Takte der "Ode an die Freude" von Ludwig van Beethoven. "Musik und Freude gehört zum Leben – das darf man nicht vergessen, besonders in Zeiten, die nicht ganz einfach sind. Und so wollten wir etwas Positives schicken und die Bewegung des Dirigenten ist so etwas wie eine Schleifenbewegung", erklärt Johann Moser, Architekt des Österreich-Pavillons, die ursprüngliche Idee.