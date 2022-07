Gemeinsam ist man stark

Die ersten Wochen in der Tischlerei waren für die damals fünfzehnjährige Natter nicht leicht. Obwohl sie sich in der Werkstatt schnell zurechtfand, hätten sie manche Kollegen nicht gleich akzeptiert, wie sich die heute Sechsundzwanzigjährige erinnert: "Ein paar ältere Kollegen in der Werkstatt sagten anfangs über mich: 'Was will die denn hier? Die kann doch sowieso nichts!‘ Ich muss sagen, das war schon echt hart. Mit den Jüngeren aus dem Team habe ich diese Probleme jedoch nie gehabt, die haben mich auch immer unterstützt, wenn ich Hilfe gebraucht habe.“ Nach Abschluss ihrer vierjährigen Ausbildung zur Tischlereitechnikerin an der Berufsschule Dornbirn im Jahr 2015 und einer halbjährigen Beschäftigung als Gesellin bei einer Tischlerei in Hirschau wechselte sie im Jahr 2016 zur Bau- und Möbeltischlerei Künzler in Bizau im Bregenzerwald: "Was mir gut an der Tischlerei gefällt, ist die große Vielfalt an Produkten. Außerdem schätze ich den Zusammenhalt im Team, da geht man morgens gerne zur Arbeit.“