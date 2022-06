"So einfach die Planung und Errichtung einer ebenen, begehbaren Fläche scheinen mag, so komplex stellt sie sich bei näherer Betrachtung dar: Die horizontale Ausrichtung des Holzes, die unvermeidliche Nähe zum Boden sowie die maximale Beanspruchung durch Bewitterung und Begehung ergeben eine höchst anspruchsvolle Bauaufgabe", erklärt das Expert*innenteam der Fachbroschüre "Terrassen aus Holz". In diese technische Publikation sind die neuesten Erkenntnisse aus mehreren an der Holzforschung Austria durchgeführten Forschungsprojekten eingeflossen.