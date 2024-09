Schnelle Halle für Holzhäuser

Die Wahl der Dachbinderform ergab sich aus der Möglichkeit, Material und damit Kosten einzusparen. Denn sie wurden gleich in Fischbauchform verklebt, entgegen der sonst üblichen Fertigungsart, bei der die Fischbauchbinder erst als gerade Träger hergestellt und dann entsprechend in Form gefräst werden, was mit erheblichem Mehraufwand und viel Holzverschnitt verbunden ist. Das direkte In-Form-Verkleben ermöglichte es auch, den Trägerquerschnitt ohne Berücksichtigung angeschnittener Lamellen bzw. Fasern zu berechnen. Die 18 cm breiten Träger der großen Halle haben somit am Rand eine auf Schub bemessene Höhe von 84 cm und in der Mitte eine auf Biegung kalkulierte Höhe von 140 cm.

Im Zuge der Gestaltung des Hallentragwerks brachten die Ingenieure die Idee ins Spiel, das notwendige Hochregallager nicht als einfaches Regal an der Seite der Halle unterzubringen, sondern es in der mittleren Hallenachse zwischen die Fachwerkträger-Stützen in die Tragkonstruktion einzubinden. Die Wandlaufkräne stellten in diesem Projekt das dominierende Element dar, da sie hohe Lasten in Querrichtung erzeugen, die das Hallentragwerk aufzunehmen hat.

Ausgelegt ist das Tragwerk für insgesamt drei Brückenlaufkräne, einen kleineren mit einer Hubkraft von einer Tonne im kleinen Hallenschiff und zwei große mit einer Hubkraft von jeweils acht Tonnen im großen Hallenschiff. Ferner floss in die statische Berechnung die Last von zwei weiteren, geplanten Wandlaufkränen ein.