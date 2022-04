Fruchtbare Zusammenarbeit

In dieser Hinsicht ist der Stuhl "Hockn" ein gutes Beispiel, da dieser den gestalterischen Anforderungen an ein puristisches Design idealerweise gerecht wird – und nicht nur das, wie Klaus Pühringer erläutert: "Hockn war das Ergebnis unserer ersten interdisziplinären Teamarbeit. Ursächlich hierfür war wiederum die Idee, neue gestalterische Wege zu gehen und unsere Kompetenzen als Tischler zu erweitern." Aus diesem Grund schlossen sich die Brüder Pühringer gemeinsam mit sechs anderen Tischlerbetrieben aus dem Mühlviertel zu dem Verband "Die Aufmöbler" zusammen. Im Zuge dessen bildete jede der sieben Tischlereien ein Projektteam mit Designern aus der Region aus, um an neuen Produkten zu arbeiten. "Wir haben uns mit dem Design-Duo March Gut zusammengetan. Hierdurch ist erst der Hockn und später eine ganze Möbelserie entstanden", so Pühringer.