Die 400 Quadratmeter große Fläche mit weiten Bogenfenstern mit Blick auf die Via Marco Polo im Viertel Porta Nuova wurde von Benedetta Tagliabue als ein Kaleidoskop von Farben, Texturen und Designs interpretiert, um über die Entwicklung der Marke, über die technischen und handwerklichen Fähigkeiten und über das gesamte Ausdruckspotenzial der Keramik zu berichten. "Keramik ist ein altbekanntes, natürliches Material, das seit den Anfängen der Menschheit im Bauwesen verwendet wird. Uns ging es um das Wortspiel Spinne und Netz, mit dem wir die Entwicklung des Markenzeichens Ragno (auf Italienisch „Spinne“) von der Vergangenheit bis in die Gegenwart verfolgen wollten, um schließlich einen Blick in die Zukunft zu werfen", so Benedetta Tagliabue. "Eine Besonderheit dieses Projekts ist der Fußboden, ein einziges großes Mosaik, ein wahres polychromes Kunstwerk, das die absolut ultimative Leistungsstärke des Feinsteinzeugs beweist, wo glänzende und matte Kollektionen mit verschiedenen Materialinspirationen, von Holz bis Marmor, von Zement bis Stein, auf absolut harmonische und natürliche Weise miteinander kombiniert werden."