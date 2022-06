Hommage an den Manierismus

Um die Vielschichtigkeit des Gestaltungskonzeptes, welches dem Manierismus entlehnt wurde, durchdringen zu können, bedarf es zunächst eines kunsthistorischen Exkurses: Der Begriff "Manierismus" (Abgeleitet von dem italienischen Wort maniera, was so viel wie "Stil" oder "Manier" bedeutet), bezeichnet im allgemeinen eine Epoche der europäischen Kunst, welche im 16. Jahrhundert in Italien ihren Anfang nahm. Jene Kunstgattung fußt auf der Idee, dass der Künstler als Individuum über einen eigenen Stil verfügt, den es mit allen technischen Möglichkeiten zu einer extremen Gestaltung auszuschöpfen gilt. Ähnliches wurde bei der Gestaltung des "Sechsers" verfolgt. Durch die sich kontrastierenden Formen und Farben des Interieurs und der individuell gestalteten Tapeten werden extravagante Akzente gesetzt, die dazu führen, dass sich die physischen Grenzen des Kellergewölbes wie aufzulösen scheinen.