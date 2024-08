Die Schönsten im Land

Thomas Ehrenfried, Head of Design, zeichnet gemeinsam mit Geschäftsführer Stephan Ferenczy für das Designkonzept verantwortlich. Möbel, Böden und Türen aus massivem Eschenholz stammen aus der Werkstatt von Tischler Thomas Wilfinger aus Hartberg, der in allen Belangen sein herausragendes handwerkliches Können unter Beweis stellt. Der an die japanische Ästhetik erinnernde Stil ergab sich einerseits durch die Affinität des Architekturbüros zu diesem reduzierten Ansatz, andererseits durch die Philosophie der Hoteliers Karl und Nikola Reiter: "Wichtig war, die Natur für die Gäste spür- und erlebbar zu machen", so Ehrenfried. Diesem Wunsch wurde man mit einem konsequenten Einsatz natürlicher Materialien gerecht: Alle Möbel, Wände, Türen und Böden bestehen aus massivem, gebürstetem Eschenholz aus regionaler Forstwirtschaft. "Die Esche ist ein heimisches Holz mit sehr guten Eigenschaften, es ist strapazierfähig, mäßig schwingend, zug- und biegfest. Zudem hat das Holz eine sehr schöne Zeichnung und wirkt in Weiß gebeizt und geölt optisch zeitlos", so Ehrenfried. Auf Span- und Dreischichtplatten wurde komplett verzichtet, in den Suiten sorgen Lehmbauplatten für Schalldämmung und Feuchtigkeitsregulierung. Naturstein, Kork und Fell runden das Sortiment ab.