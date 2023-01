Sind Sie bereit, sich in einem vollständig digitalen Lebensstil zu verlieren und ihre Lebenswirklichkeit durch das fahle Leuchten eines Bildschirms zu tauschen? Nein? Das dachten wir uns schon fast. So sind wir uns also einig, dass die Freude, sich es mit einer guten Lektüre bequem zu machen oder durch die frischen, luftigen Seiten der "Metall" zu blättern, durch keine Technologie der Welt ersetzt werden kann. Wenn wir doch nur unsere Leseschätze irgendwo aufbewahren könnten, anstatt uns von einem sich bedenklich zur Seite neigenden Papierstapel zum nächsten zu bewegen.