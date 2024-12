Der Bioregionalität auf der Spur

Kennengelernt haben sich Luisa Zwetkow, Martin Kohlbauer und Sophie Coqui im Rahmen ihres Studiums an der Technischen Universität (TU) Wien. Das gemeinsame Interesse an bioregionalen Perspektiven hat nicht nur zu einem Austausch geführt, sondern auch zu einer Zusammenarbeit. „Für uns hat sich dadurch irgendwie eine Selbstverständlichkeit entwickelt, Nachhaltigkeit logisch zu denken und das sinnvoll zu nutzen, was schon vorhanden ist“, erzählt Martin Kohlbauer. Und keine Sorge: Geklaut wird hier natürlich nichts. Wo alleine in Wien mehrere tausend Tonnen Reststoffe und urbane Abfälle täglich von Baustellen und Produktionsstätten entsorgt werden, greift das „dreiSt“-Team beherzt zu. Alleine der aktuelle Bau der U-Bahnlinie U2/U5 ist dabei eine veritable Schatzkammer: 1.700 handgefertigte Keramikfliesen wurden so beispielsweise mit dem Aushublehm der Wiener U5-Baustellen glasiert und zieren den freistehenden Tresen des modularen Hospitality-Bereichs in der Biofabrique Kantine. Aber die Kantine soll nicht nur ein experimentelles Materialerlebnis darstellen, sondern auch ein Statement für eine neue Art des Bauens sein: bioregional, recycelbar, adaptierbar – möglich gemacht durch die Zusammenarbeit mit Wiener Bau- und Lebensmittelbetrieben.