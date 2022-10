Wie wird nun dieses nachhaltige Produkt fabriziert? In einem jahrelangen Forschungsprozess wurden die Potenziale einer auf Myzel basierenden Technologie erkundet. Die Wahl des Ausgangsmaterials ergab sich aus dem Wunsch und der Erkenntnis, dass viele der aktuell verwendeten Produktionsformen und der üblichen Designprozesse verändert werden müssen. Angesichts zahlreicher Krisen ist es unumgänglich, einen Ausgleich zwischen der menschlichen Welt mit ihren Ansprüchen und den natürlichen Ökosystemen zu erreichen, davon sind die Leute bei Mogu überzeugt. Im Angesicht der unendlichen Abfallberge, die als Nebenprodukte der industriellen Produktionsmethoden täglich entstehen, erkannte man die Notwendigkeit grundlegender Veränderungen. Und man erdachte hierzu die Möglichkeiten: aus vermeintlich wertlosen Neben- oder Abfallmaterialien Produkte mit hohem Mehrwert zu schaffen. So entstanden langlebige Myzel-basierte Produkte, die am Ende ihres Lebenszyklus unter richtigen industriellen Bedingungen biologisch abgebaut werden können - und somit wieder in den Kreislauf der Natur zurückkehren. Die neuen, revolutionären Materialien und Produkte entstehen aus der Kombination von organischen Restfasern und Pilzmyzel. So wird aus Abfällen anderer industrieller Prozesse die Basis für luxuriöse Wohnumgebungen. Bestandteile wie Maiskolben, Reisstroh, gebrauchter Kaffeesatz, weggeworfener Seetang oder Muschelschalen verwandeln sich in Rohstoffe. Nachdem in Forschungs- und Entwicklungsprozessen der Wert dieser Rohmaterialien erkundet wurde, können jetzt High Performance Produkte daraus geschaffen werden.