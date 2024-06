Designerinnen im Fokus, Teil 2

Mit der Eröffnung der Sonderausstellung "Here We Are! Frauen im Design 1900 bis heute. Eine Ausstellung des Vitra Design Museum" legte das Möbelmuseum Wien Anfang des Jahres den Grundstein für den Jahresschwerpunkt "Frauen im Design". Die Ausstellung erzählt, vor dem Hintergrund des Kampfs um Gleichberechtigung, eine neue, vielstimmige Designgeschichte, die verdeutlicht, dass Frauen entscheidende Beiträge zur Entwicklung des modernen Designs geleistet haben. Gezeigt werden Werke von rund 80 Designerinnen, darunter Protagonistinnen der Moderne wie Eileen Gray, Charlotte Perriand, Lilly Reich oder Clara Porset, Unternehmerinnen wie Florence Knoll und Armi Ratia, aber auch weniger bekannte Persönlichkeiten wie die Sozialreformerin Jane Addams. Zeitgenössische Positionen werden durch Designerinnen wie Matali Crasset, Patricia Urquiola, Julia Lohmann oder das Kollektiv Matri-Archi(tecture) vertreten und führen Besucher:innen in die Gegenwart und Zukunft.