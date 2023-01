Große Materialvielfalt

Auf der Domotex 2023 bildeten die Sonderschau "The Green Collection" und das Konferenzprogramm Domotex on Stage unter dem Leitthema "Floored by Nature" das Herzstück der Veranstaltung – hier wurde der Trend der Nachhaltigkeit inszeniert und diskutiert. Vor allem bei Architekt*innen, Innenarchit*innen owie Einkäufer*innen war die Sonderfläche besonders beliebt, wie Joachim Stumpp, Geschäftsführer von raumprobe, bestätigt. Positiv aufgefallen bei den Besucher*innen der Materialschau ist im Besonderen "die gezeigte Materialvielfalt und die damit verbundenen Möglichkeiten für eine nachhaltige Gestaltung.“ Auch Ina Nikolova vom Berliner Architekturbüro Kinzo zeigte sich von der Sonderschau begeistert: „Die Domotex 2023 präsentiert auf einer Fläche so viele wichtige Themen und gibt wesentliche Anstöße – auch im Konferenzprogramm – die ich in meine eigene Arbeit integrieren kann." Der nachhaltige Fokus spiegelte sich auch im Produktangebot der Aussteller wider. Das Leitthema passe sehr gut zu den Schwerpunkten der münsterländischen Firma ter Hürne, betonte Geschäftsführer Bernhard ter Hürne. "Wir begrüßen die wertebasierte Ausrichtung der Domotex, die wohngesunde Bodenlösungen hervorhebt."