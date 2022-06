Um der in die Jahre gekommenen Bar ein frisches Gesicht zu verleihen, wurde sie in neue Materialien gehüllt: Die Theke ist in schwarzgeölter Eiche, die Fronten des Korpus wiederum in dunkel lackiertem Eichenholz gefertigt. Die wohl gestaltprägendsten Elemente sind die zahlreichen Schubladen, die sich mit ihren goldenen Scharnieren wie ein Teppich um die Front legen und in einer bogenverleimten Rundung abschließen.

Hierbei zeigt sich laut Breitenthaler, wie wandelbar ein Möbel im Bestand sein kann, wenn dieses um bewusst gesetzte visuelle Akzente ergänzt wird: "Die Laden sind nicht öffenbar, sie haben einen rein dekorativen Zweck – aber als solche geben sie dem Raum Identität und einen wohnlichen Charakter.“