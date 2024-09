Kompakt gebautes Bad

Bei den anfallenden Kosten schrecken viele auf. Isabella Dober dazu: „Ach, das ist ja nur ein kleines Bad – das kann ja nicht so teuer werden, höre ich oft. Richtig, man spart somit an ein paar Quadratmetern Fliesen bzw. Belag und deren Verarbeitung. Aber: in jedem Bad, ganz egal wie klein oder groß, hat man einen Waschtisch, eine Dusche/Wanne, einen Heizkörper, (meistens) einen Waschmaschinenanschluss und Möbel. Ich würde sagen, dass das Durchschnittsbudget, welches der Kunde zur Verfügung hat, hier bei etwa 17.000,– Euro liegt, wenn wir von der Komplettbadsanierung sprechen. Meine Klein(st)bäder liegen so zwischen 17.000,- und 30.000,– Euro. Das erklärt sich aber durch sehr hochwertige Ausstattung, Maßmöbel, regionale Hersteller, Top-Handwerker und die Einhaltung von Verarbeitungsrichtlinien und Normen.“

Ähnlich die Einschätzung von Manfred Weiss, Leiter Bad & Energie Bäderparadies in Wien Floridsdorf: „Je nach Art der Verfliesung und den erforderlichen Installationsarbeiten liegen die durchschnittlichen Budgets zwischen 20.000,– und 25.000,– Euro.“ Nicht zuletzt entscheiden die persönlichen Ansprüche über die Investitionen, wie auch Stefanie Fath weiß: „Die Größe allein ist nicht ausschlaggebend für das Budget. Die Kosten variieren stark je nach individuellen Wünschen – von kompakten Lösungen bis hin zu luxuriösen Details.“

Aktuelle Trrends

Es ist also nicht allein die Fläche, auf die es bei der Gestaltung ankommt – auch nicht in Hinblick auf Komfort, Wohnlichkeit und natürlich Funktionalität. Offenheit ist Pflicht, komplett und vielleicht sogar fugenlos durchgefliest wirkt das Bad gleich größer. „Der Trend mit kleinen Fliesen, zum Beispiel Metro-Fliesen geht zurück, fugenlose Badezimmer mit raumhohen Platten sind angesagt“, weiß Dieter Krieber aus seiner Praxis.

Helle Farbtöne, die in Kombination mit einem durchdachten Lichtkonzept eine luftige Atmosphäre schaffen. „Der aktuelle Trend geht zu hellen Farben und natürlichen Tönen wie Holz. Nachhaltige Materialien spielen eine immer größere Rolle. Grundsätzlich gilt, ob rund oder eckig: Erlaubt ist, was gefällt“, erklärt Stefanie Fath. Manfred Weiss dazu: „Der Trend geht in Richtung barrierefreies Bad, das sich durch ein harmonisches Gesamtbild auszeichnet – Waschtisch, Duschboden - eventuell mit Sitzbank und Rückwänden - sowie Spülkastenverkleidung bestehen aus dem gleichen Material und in derselben Farbe. Badmöbel im Eiche-Dekor mit geradlinigem Design und schmalen Kanten, zum Beispiel an der Waschtischvorderkante, sind beliebt. Schwarze, matte Oberflächen bei Armaturen, Duschabtrennungen, Badheizkörpern und Accessoires bleiben weiterhin im Trend.“ „Schwarze Armaturen sind immer noch ein Thema“, bestätigt Dieter Krieber. In Hinblick auf die Formen bewähren sich zarte, eher puristische und geradlinige Möbel und Keramiken, die eine gewisse Leichtigkeit ausstrahlen.

Wenig Platz – viele Möglichkeiten

Die Gestaltung und Sanierung kleiner Bäder bleibt eine anspruchsvolle Aufgabe, die SHK-Fachhandwerkern viel Geschick und Fachwissen abverlangt. Enge Raumverhältnisse, niedrige Deckenhöhen und verwinkelte Grundrisse erfordern platzsparende Lösungen und moderne Technik. Die Hersteller wissen um diese Herausforderungen und unterstützen ihre Fachpartner mit einem breiten Portfolio unterschiedlicher Lösungen. So können Fachhandwerker Bäder realisieren, die sowohl heute als auch in Zukunft höchsten Ansprüchen an Komfort und Design gerecht werden – und das auf nur wenigen Quadratmetern.