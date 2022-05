Seidenmatte Innendispersion

Bisher galten stumpfmatte Oberflächen als Ausdruck einer eleganten Raumgestaltung. Doch der Trend geht verstärkt in Richtung alternativer Glanzgrade. Vor diesem Hintergrund entwickelt Brillux sein Dispersionsportfolio sowohl in optischer als auch technischer Hinsicht weiter. "Sedashine 991 setzt neue Akzente in der Raumgestaltung", so Fabian Störkmann, Produktmanager Dispersionen bei Brillux. "Nicht nur der Glanzgrad schafft einen ästhetischen Kontrast zu gängigen Optiken. Auch die technischen Vorteile überzeugen." Die Innendispersion ist in jedem beliebigen Farbton verfügbar.