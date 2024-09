Neu interpretieren statt aufwärmen

In diesem Jahr scheinen besonders viele Hersteller auf den Charme der 1970er zu setzen, denn noch selten war die Farbpalette so unverwechselbar und eindeutig. Ja, natürlich gibt es Dauerbrenner wie die „Serie Up“ von B&B Italia, entworfen vom erst dieses Jahr verstorbenen Architekten und Designer Gaetano Pesce, der 1969 das Thema „Sich an Mamas Busen drücken“ recht anschaulich umsetzte. Seither gibt es immer wieder neue Dresscodes für die außergewöhnliche Kuschelecke. B&B Italia holte auch die 1972 von Mario Bellini entworfene und von Starfotograf Oliviero Toscani - typisch Siebziger - recht freizügig in Szene gesetzte Sitzmöbelfamilie „Le Bambole“ vor den Vorhang. Für das italienische Label Cassina, das sich schon mehrmals in den eigenen Archiven umgesehen hat, um vergessene Schätze erneut zutage zu fördern, hat Designer Antonio Citterio zur Feder gegriffen und das modulare Sofa „Esosoft“ und den passenden Couchtisch entworfen. Mit diesem Entwurf geht er sogar noch eine Dekade weiter zurück in die Sechziger Jahre, heute allerdings ganz anders in Sachen Produktionstechnik und viel mehr Nachhaltigkeit. Viel Siebziger, teilweise aber auch viel Sechziger stecken in den Lizenz-Produktionen von Verpan, zumindest, was so manche Farbe und Form betrifft. Teppich „Wave“ beispielsweise aus dem Jahr 1973 stammt von Verner Panton, einem Virtuosen auf der Design-Klaviatur jener Epoche.