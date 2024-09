Unter die Haut gehen

Die Kollektion Luna von Lapèlle ist eine echte Alternative zu den traditionellen Wandbelägen, mit der Möglichkeit, Farbe und Struktur leicht zu verändern. Die Fliesen, die eine weiche, elegante und exklusive Atmosphäre schaffen, werden aus Rinds- oder Büffelleder hergestellt, das in der Form auf eine Struktur aus Polyurethan mittlerer Dichte gesattelt wird, die eine Verlegung auch in feuchten Umgebungen wie einem Badezimmer ermöglicht. Für die Verklebung werden weder Klebstoffe noch lösungsmittelhaltige Harze verwendet. Das Leder selbst ist

wasser- und schmutzabweisend behandelt und mit verschiedenen Texturen, Farben und Formaten sowie flach und dreidimensional erhältlich. Die herausnehmbaren und damit ohne bauliche Eingriffe leicht austauschbaren Lederfliesen sind dank eines einfachen, patentierten Verlegesystems sehr einfach zu verarbeiten und verfügen über schalldämmende Eigenschaften. Die Zusammensetzung der Fliesen, die keine starren oder schweren Materialien erfordert, ermöglicht außerdem eine Verlegung auf jeder Art von Oberfläche: Neben geraden auch auf gebogenen oder unregelmäßigen, und sogar auf einem bereits vorhandenen Belag. Auch hier verbindet sich innovatives Design mit traditionellen Ideen, das einem nackten Raum ein völlig neues Gesicht verleihen kann.

Kunst und Natur

Kreative Wandgestaltung ist schließlich auch ein spannendes Themenfeld in Bezug auf die Frage „Bringt man Natur in eine Kunstform und lässt man Künstliches natürlich aussehen?“ Am besten gelingt dies wohl mit Materialien, die altbewährt und vertraut sind. Großformatige Keramik zum Beispiel wie die Kollektion „Marmora“ von Casalgrande Padano, die die typische Äderung eines Natursteins imitiert und die Wände nahtlos in den Boden übergehen lässt. Oder umgekehrt. Aber auch eine Boiserie wie „Medina“ von Materica, die nach einem Konzept von Designerin Serena Confalonieri mit einer glänzenden Metallbeschichtung versehen wurde und durch Mischen von Modulen in verschiedenen Farben individuell zusammengestellt kann. Medina bringt auf elegante Weise den Charme exotischer Länder zum Ausdruck, indem es sich von den großen Portalen der Städte des Nahen Ostens inspirieren lässt und an orientalische Motive anknüpft.

Eine andere Möglichkeit ist echter Marmor, der durch Meisterhand wie bei Steinspezialist Kreoo als dreidimensionales, gleichmäßiges Geflecht die Wand zum Leben erweckt. Die nur zwei Zentimeter dünnen Marmorbänder schlängeln sich nach einem Entwurf von Enzo Berti durch regelmäßig gesetzte Stäbe aus Chrom oder Messing. Lebendig – und diesmal im wahrsten Sinne des Wortes – ist das streng geometrische Wanddesign von Benetti Home mit echtem Moos für ein angenehmes und ruhiges Raumklima. Ob als Kreise oder als ganzes Kunstwerk für die Wand: Die Paneele sind wartungsarm und brauchen keine spezielle Pflege.