Seit 400 Jahren ist das Forsthofgut in Leogang im Salzburger Land verwurzelt, seit fünf Generationen ist Familie Schmuck hier zu Hause. Der Grundstein für das Familienhotel am Fuße der Leoganger Steinberge in seiner heutigen Form wurde 1960 gelegt. 1990 entstand ein neues Haupthaus, schon damals wartete es mit Sauna, Badeteich und Halbpension auf. 2006 hat Christoph Schmuck mit nur 23 Jahren die Geschäftsführung übernommen und von diesem Augenblick an auf Naturverbundenheit und höchste Qualität gesetzt. Die Errichtung des Wald-Spa 2016 ist Ausdruck dafür. Auf 5.700 m2 findet man heute einen vertikalen Indoor-Wald, verschiedene Saunen, Dampfbäder und vieles mehr. Neben dem Sportpool und dem Badesee können die Erholungssuchenden auch einen Ausflug in die japanische Badekultur machen: Der Onsen Badeplatz dient dem Waschritual mit 42-Grad-warmem Wasser nach japanischem Vorbild.

Ein Blick ins „Schmuckkastl“

Die Gastgeberfamilie Schmuck setzt aber nicht nur im Spa-Bereich auf höchsten Komfort, sondern auch bei der Ausstattung der 109 Zimmer und Suiten. So war es nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Renovierung von Zimmern in Angriff genommen wurde: Im „Schmuckkastl“ wurden im Frühjahr 2023 alle 28 Zimmer auf den neuesten Stand gebracht. Bei der Ausstattung der Bäder und WCs vertraute man einem langjährigen Partner, der Firma Hasenauer aus Saalfelden.