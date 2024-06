Wie man sich bettet...

In der Kollektion Hirnholz sammelt das Team um Martin Bereuter, Tischler, Gestalter und Geschäftsführer der gleichnamigen Tischlerei sowie der Plattform Hirnholz mit Sitz in Lingenau jene Möbel, "von welchen wir überzeugt sind, dass sie in kleiner handwerklicher Auflage ihre Vorzüge am besten entfalten können. Unser Fokus liegt in der Entwicklung und der zeitgemäßen handwerklichen Fertigung." Genau diese Ansprüche erfüllt auch das neue "Familienmitglied", das Bett TC Bowl. Die erste, auf Kundenwunsch gefertigte Version – der Name ist übrigens eine Anspielung auf Beruf und Name des Auftraggebers – unterscheidet sich von den beiden anderen Bettmodellen aus dem Hirnholz-Portfolio unterem anderem dadurch, dass es über einen Bettrücken verfügt.