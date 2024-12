Gerade in Zeiten von globalen Krisen wird das, was in der Nähe verfügbar ist, zur verlässlichen Konstante. Genau dieser regionale Bezug wird in der Werkstatt1150 gelebt: Flavio Hoeck realisiert gemeinsam mit seinem Kollegen Lukas Hämmerle Möbel, die durch schlichte und ehrliche Gestaltung Eindruck hinterlassen. Das spiegelt sich auch im Material wider: Wie der Name schon verrät, werken die beiden Jungtischler im 15. Wiener Gemeindebezirk in ihrer kleinen, aber feinen Möbeltischlerei – gearbeitet wird ausschließlich mit heimischem Massivholz.