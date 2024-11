Die „Allianz Wohnraum für Österreich“ verliert keine Zeit. Noch bevor die künftige Regierung steht, meldet die Allianz sich bei ihr mit Forderungen – und dies aus gutem Grund: „Die österreichische Bauwirtschaft befindet sich nach wie vor in einer existenziellen Krise. Nur ein aktives bundespolitisches Handeln kann die Bau- und Immobilienbranche konjunkturell aktivieren, und in weiterer Folge bezahlbaren Wohnraum in Österreich schaffen“, so die Initiatoren der Allianz in einem Statement. Die Allianz besteht derzeit aus der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (Vöpe), dem Österreichischen Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV), dem Fachverband der Bauindustrie in der WKO und der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH).