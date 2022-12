Metallbau im Mittelpunkt

Durch das neue Geschäftsmodell, in dessen Mittelpunkt ab Jänner 2023 die österreichischen Metallbauunternehmen stehen sollen, wird das AFI in Kooperation mit der AMFT (Arbeitsgemeinschaft der Hersteller von Metall-Fenster/Türen/Tore/Fassaden) gemeinsam mit Systemanbietern, Oberflächenveredelungsbetrieben, Glasproduzenten und anderen Unternehmen bzw. Organisationen der Branche tätig sein.

Kernaufgaben des AFI für die Lizenznehmer werden die interne Kommunikation und das neutrale Metallbau-Marketing sein. Im Rahmen der internen Kommunikation möchte der Verein die Lizenznehmer und Lizenzpartner von innen stärken und vernetzen. Nach außen fungiert das AFI als neutrales öffentliches Sprachrohr für den hochwertigen Metallbau. Denn, so Greger: "Mit dem AFI verfügt die österreichische Metallbaubranche über eine Qualitäts-, Image- und Marketingplattform, die mit Bauherren, Architekten und Journalisten sowie Bau-, Architektur- und Nachhaltigkeits-Organisationen bestens vernetzt ist." Vision und Ziel ist der Aufbau einer "Metallbau.Influencer.Community", die kommuniziert, was der Metallbau kann und über den Bereich Aluminium am Bau öffentlichkeitswirksam informiert.