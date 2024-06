"Bau auf Alu – das AFI zeigt wie"

Das Konzept für den Wechsel des AFI-Geschäftsmodells im Vorjahr wurde vom AFI-Vorstand entwickelt und von Harald Greger, dem langjährigen Geschäftsführer, umgesetzt. Mit der neuen Strategie soll die gesamte österreichische Metallbaubranche vernetzt werden. "Direktleistungen in den Bereichen Werbung, PR und Social Media werden unsere Partnerbetriebe bei ihrer Kommunikation am Markt unterstützen und deutlich stärken", so Greger. Unter dem Motto "Bau auf Alu – das AFI zeigt wie" wird der Verein zur Hebung der Information über Aluminium-Fenster- und -Fassaden sein neues Kommunikations-Konzept in der Metallbaubrache kommunizieren.