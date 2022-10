"Wir arbeiten oft in lichten Höhen und möchten unser Handwerk immer weiterbringen – welcher Ort könnte also besser als eine Sprungschanze passen, um neue Berufskolleginnen und -kollegen willkommen zu heißen", philosophierte Hans-Peter Springinsfeld, seines Zeichens Tiroler Landesinnungsmeister der Bauhilfsgewerbe, Bundesberufsgruppensprecher der Bauwerksabdichter und Sachverständiger, bei der feierlichen Urkundenübergabe an die zehn erfolgreichen Absolvent*innen.