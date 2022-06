Mit einem allgemein guten Teamspirit fand die diesjährige Bundesinnungsausschuss-Sitzung der Metalltechniker*innen am 12. Mai in der 2019 eröffneten Wiener Ausbildungsstätte der Meisterschmiede in Wien-Strebersdorf statt. Bundesinnungsmeister KommR Harald Schinnerl riss in seinem Bericht zu Beginn wichtige Sitzungsthemen (Qualifikation, Öffentlichkeitsarbeit, Normenarbeit u.a.) an, beschrieb die aktuelle schwierige Wirtschaftslage aufgrund von Auswirkungen wegen Corona und dem Ukraine-Krieg und ging auf Zukunftsprojekte der aktiven Berufsgruppen der Bundesinnung ein. Er bedankte sich bei den Mitgliedern der einzelnen Arbeitsausschüsse der Bundesinnung für ihre wertvolle Mitarbeit und hob die Bedeutung der gemeinsamen Bemühungen hervor: "Unsere Aufgabe ist es, die Mitglieder bestmöglich zu unterstützen. Deswegen kommt es darauf an, dass wir in den Arbeitsausschüssen unsere beruflichen und unternehmerischen Erfahrungen einbringen, und so die Metalltechnik in Österreich gemeinsam voranbringen."