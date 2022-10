Während der Trubel der Herbstmesse im Innsbrucker Messegelände in vollem Gang war, herrschte in einer Halle absolute Konzentration. Denn von 4. bis 6. Oktober stellten dort die besten heimischen Hochbau-Lehrlinge im Rahmen des Bundeswettbewerbs ihr Können und Fachwissen unter Beweis. Unter Hochdruck und den Augen einer fachkundigen Jury sowie zahlreicher Messebesucher arbeiteten die 21 besten Nachwuchsfachkräfte an ihrer Wettbewerbsbaustelle.

Die Aufgabe: Die Erstellung eines Mauerwerks mit entsprechender Sockelausführung, Grob- und Feinverputz. Weiters musste ein Sichtmauerwerk sowie eine Unterzugschalung inklusive Bewehrung gefertigt werden. Den theoretischen Teil des Wettbewerbs bildete ein zweistündiger schriftlicher Test über die Bereiche Fachrechnen, Fachzeichnen, Werkstoff- und Baustoffkunde sowie Arbeitssicherheit. Eine zwölfköpfige Jury bewertete sowohl Optik als auch Präzision der Werkstücke. Insgesamt hatte jeder Teilnehmer für sein Werkstück ein Punktekonto von 450, wobei der Theorieteil nochmals 50 Punkte einbringen konnte.