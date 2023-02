Fairer Abschluss

Gemeinsames Ziel war ein fairer Abschluss für beide Seiten. Letztendlich einigte man sich auf Plus 9,9 Prozent. Zudem wurde über eine Sondervereinbarung ein Mindestlohn von 2.300 Euro brutto bis 2024 in allen Berufsgruppen im Tischler*innen-KV erreicht. Bei den Facharbeiter*innen wird dieser Mindestlohn bereits 2023 umgesetzt. Die Erhöhung bezieht sich auf den Mindestlohn laut Kollektivvertrag, für vereinbarte Überzahlungen muss mindestens um die Parallelverschiebung erhöht werden. Für Lehrlinge gibt es plus zehn Prozent – für die Unternehmer*innen- als auch für die Arbeitnehmer*innenseite ein wichtiges Zeichen, um den Beruf attraktiver zu machen und damit dem Facharbeitermangel aktiv entgegenzuwirken. Eine weitere Aufwertung: Lehrlinge, die im Lehrverhältnis das 18. Lebensjahr vollenden, erhalten mit dem 18. Geburtstag das Lehrlingseinkommen des dritten Lehrjahres. Das kleine Taggeld (unter zehn Kilometer) wird ebenso per 1. Mai. 2023 erhöht und mit zwei Euro pro Stunde festgesetzt.