Bereits seit 1993 gibt es den Lehrlingsaustausch zwischen der Wirtschaftskammer Wien und der Handwerkskammer Koblenz (D). Für zwei Wochen im Oktober sind Wiener Lehrlinge auch dieses Jahr wieder bei den Lehrbetrieben am Rhein, im Jahr darauf sind die deutschen Lehrlinge dafür in Wien. Organisiert werden die Kurzpraktika in Koblenz von der Wiener Sparte Gewerbe und Handwerk.