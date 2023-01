Bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts werden im öberösterreichischen Stadl-Paura (im damaligen k&k Hengstdepot) Hufschmiede ausgebildet. 2017 erhielt der Hufschmiede-Lehrberuf durch die Freigabe einen herben Seitenhieb.

Gegen den Willen der Hufschmiede, der Tierärztekammer, der österreichischen Pferdefachtierärzte und der Vet-Med Uni-Wien entschied die damalige Bundesregierung für die Freigabe des Lehrberufs Hufschmied mit fatalen Folgen für den Berufsstand.

Lehrwerkstätte saniert

Vor drei Jahren entstand die Idee einer Generalsanierung der Lehrwerkstätte, in der Hufschmiede mit Lehrabschluss zur staatlichen Hufbeschlags Prüfung professionell ausgebildet werden können. In Zusammenarbeit mit der Bundesinnung und dem erfahrenen Hufschmied Wilfried Wallner wurde diese Idee im Jahr 2022 in die Tat umgesetzt.

Durch ein Gemeinschaftsprojekt mit Unterstützung der Bundesinnung und einem stattlichen Beitrag von 180.000 Euro für die Investition in moderne Maschinen, Investitionen des Betreibers Wilfried Wallner, und nach unzähligen Arbeitsstunden sowie Investitionen des Pferdezentrums Stadl-Paura in Sanierungsarbeiten konnte die Hufbeschlags-Schule am 11. November 2022 feierlich eröffnet werden. Damit ist die Zukunft gesichert, denn seitens der Bundesinnung sind in den kommenden zehn Jahren weitere Investitionen in Höhe von bis zu 150.000 Euro geplant.

"Die Eröffnung der rundum modernisierten Hufbeschlagschule unterstreicht Stadl-Pauras Ruf als Pferdekompetenzzentrum und ist zugleich ein positives Signal für die starke heimische Pferdewirtschaft", freute sich Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner bei der Eröffnungsfeier im Pferdezentrum Stadl-Paura.