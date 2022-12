"Ich mach das." auf ganz Österreich ausgerollt

Fachkräftemangel ist seit Jahren eines der Hauptthemen der Baubranche, besonders in Mangelberufen wie dem Glaser-, Dachdecker- und Spenglerhandwerk. Umso wichtiger ist es, in diesen Berufen Lehrlinge auszubilden. Aber auch die Lehre steht in den Ausbildungswünschen Jugendlicher nicht an oberster Stelle. Deshalb soll nun mit einer österreichweiten Kampagne Werbung für die drei Berufe gemacht werden. "Ziel ist es, mit einem bundeseinheitlichen Erscheinungsbild aufzutreten, das unser Handwerk wieder stärker in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit rückt und Jugendliche zu einer Ausbildung animiert", erklärt Bundesinnungsmeister Walter Stackler.