Individuelle Förderung

Dem möchten nun die Ländergruppen der Initiative "Zukunft.Lehre.Österreich" nachhaltig vorbeugen. Nachdem sich etwaige Arbeitsgruppen in Salzburg und Oberösterreich bereits sehr erfolgreich für ein positives Image der Lehre eingesetzt haben, schlossen sich nun mehrere niederösterreichische Ausbildungsbetriebe zu dem Bündnis "Zukunft.Lehre.Niederösterreich" zusammen. Anlässlich einer Gründungspressekonferenz bei List Contractors in Bad Erlach zeigten die drei niederösterreichischen Unternehmen EVN, List General Contractor und Rauchfangkehrer Niesner KG, ihr besonderes Engagement für die Aufwertung der Lehre: "In Niederösterreich gibt es zahlreiche hervorragende Ausbildungsbetriebe, bei denen Jugendliche ihre Talente entfalten können. Ich sehe hier viel Potential für die Zukunft", so der z.l.ö.-Präsident und Generaldirektor der Energie AG, Werner Steinecker. Ferner sei es wichtig, dass sowohl die Unternehmen, als auch die Jugendlichen in ihren Potentialen individuell unterstützt werden, wie Wolfgang Maier, Leiter der Konzernfunktion Personalwesen bei der EVN, erläutert.