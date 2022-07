Ist wenigstens am Baustoffsektor langsam ­wieder Entspannung in Sicht?

Stvarnik: In vielen Bereichen noch nicht wirklich. Wenn man sich derzeit am Baustoffmarkt die Preisgestaltung der Baustoffe Ziegel und Systemholz ansieht, so muss man sich fragen, ob sich diese Bau­stoffe in den richtigen Händen befinden. Hier sind die Bauherren und Planer aufgerufen, bereits in der Planung und Ausschreibung auf anderweitige Materialien zu setzen.