Mit welchen Erwartungen starten Ihre Mitgliedsbetriebe ins Jahr 2023?

Dertnig: Die Stimmung bei den Betrieben ist gut. Die Auftragsbücher sind bis Herbst voll. Es besteht aber die Sorge, dass es durch die negativen Meldungen der Medien ab Herbst zu einer Eintrübung kommt. Prinzipiell ist man aber der Meinung, dass die Klimawende nur durch den Bau zu bewältigen ist. Ein Windrad braucht ein Fundament und eine Künette. Die Forderung, dass bis 2035 jedes Haus CO2 neutral ist, birgt viel Potential.

Wie greifen Sie den Bauunternehmen aktuell unter die Arme?

Dertnig: Im Zuge unserer Mitgliederbe­treuung informieren wir tagesaktuell über die Fördermöglichkeiten (Bundes- und Landesebene) und beraten dazu bei Nachfrage auch fallbezogen in persönlichen Gesprächen und Terminen. Verstärkte Anfragen hat es insbesondere zu den Tarifänderungen bzw. -erhöhungen im Energiebereich gegeben.

Welche Maßnahmen fordern Sie von der Landespolitik?

Dertnig: Die Landesregierung sollte so schnell wie möglich in die Infrastruktur investieren, in die erneuerbare Energie und in die Umsetzung der Forderung, dass bis 2016 jedes öffentliche Gebäude barrierefrei sein soll. Es sind Verfahren zu beschleunigen und die Parteienstellung von NGOs zu hinterfragen. Nachdem 2022 nicht die geplanten 700 geförderten Mietwohnungen errichtet wurden, sondern nur 178, ist die Förderung hinsichtlich der Kosten anzupassen. Wohnen muss leistbar sein. Es wird zu gut und aufwendig gebaut. Hier sind die Regeln anzupassen. Die Luftqualität muss nicht vor der Übergabe gemessen werden, wenn nachher mit Formaldehyd behandelte Möbel eingebaut werden.