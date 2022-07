Michael Mattes geht, Manfred Denk kommt

Der 55-jährige neue Bundesinnungsmeister Denk betreibt seit 1988 einen Sanitär- und Heizungsinstallationsbetrieb in Etsdorf am Kamp (NÖ). Er ist seit neun Jahren Landesinnungsmeister-Stellvertreter in Niederösterreich und seit Kurzem auch Bürgermeister von Grafenegg. "Für mich ist es wichtig, dass wir alle gerade in diesen Tagen großer Herausforderungen für die Branche in der Interessenarbeit an einem Strang ziehen, denn nur so können wir gemeinsam für unsere Mitglieder etwas weiterbringen", betont der neue Bundesinnungsmeister die Bedeutung der Zusammenarbeit von Bundesinnung, Landesinnungen und aller Institutionen im Sanitär- und Installationsbereich, "denn gerade die Dachmarke mit all ihren Aktivitäten zeigt seit beinahe zehn Jahren, wie fruchtbar länderübergreifende Interaktionen werden können".

Die Dachmarke Österreichische Installateure – eine Idee seines Vorgängers – betreibt mittlerweile eine Service-Plattform für die Mitglieder, eine Konsumentenhomepage mit Installateur-Finder, sowie eine Homepage für am Beruf des Installations- und Gebäudetechnikers interessierte Personen oder angehende Installateur*innen. Aus der Dachmarke ging auch das Zukunftsforum Sanitär-Heizung-Lüftung als Zusammenschluss von Österreichs Installateur*innen, der Österreichischen Vereinigung des Sanitär- und Heizungsgroßhandels sowie renommierten Unternehmen der Branche und die Marke MeineHeizung hervor.

Bundesinnungsmeister-Stv. LIM Anton Berger betrachtet gerade Aktivitäten und Bemühungen im Rahmen einer praxisnahen Normenarbeit als fachliche Grundlage für die täglichen Herausforderungen der Mitglieder als notwendig und wichtig. Ein wesentliches Element für die Wettbewerbsfähigkeit und Qualität von Unternehmen sei die Kenntnis der gültigen Normen. Denn sie liefern das notwendige Wissen, um Arbeiten fachgerecht und auf dem Stand der Technik durchführen zu können. Bundesinnungsmeister-Stv. Franz Schnöller liegt vor allem die Nachwuchsförderung am Herzen. Er sieht darin eine der Kernaufgaben der Innung, damit sich die Berufe der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker auch weiterhin zu Zukunftsberufen in der Gebäudeinstallationsbranche entwickeln.

(ck)