Neue Leitung des ift-Technologiezentrums

Das ift Rosenheim ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen und hat mit dem Brandschutzzentrum (2016) und dem Labor "Bauakustik + Fassaden" (2021) zwei hochmoderne und leistungsstarke Prüflabore aufgebaut. Neben dem "klassischen" Prüfgeschäft für Bauelemente, verfügen beide Labore auch über Prüfeinrichtungen, Kompetenz und eine hohe Reputation im Holzbau.

Mit 1. September 2024 hat Markus Leppin die Leitung der beiden Labore übernommen. "Mit Markus Leppin konnten wir einen erfahrenen und sehr kompetenten Experten gewinnen. Seine Erfahrungen in der Entwicklung von Holzbauprodukten bringt er nun auch bei den Themen Holzbau, serielles Bauen und der Systemintegration von Bauelementen ein", so Jochen Peichl, CEO ift Rosenheim.

(bt)