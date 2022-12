Zur Person Marton Simonics

Geboren: 3. 5. 1983

Wohnort: Pöllauberg bei Hartberg

Familie: Verheiratet, zwei Töchter mit 12 und 8 Jahren

Beruflicher Werdegang

1998 bis 2001: Lehre bei Egger Glas, Pöllau

2001 bis 2004: Monteur bei Egger Glas, Pöllau

2004 bis 2009: Filialleiter in Pöllau, zeitgleich Techniker bei diversen Bauvorhaben

2009: Meisterkurs in Kramsach und Meisterprüfung

2009: Wechsel in die Zentrale von Egger Glas in Gersdorf

2009 bis 2015: Projektleiter bei Egger Glas Gersdorf bei diversen Bauvorhaben in Ost-Österreich

Seit 2015: Geschäftsführer der E. Egger GesmbH in Hartberg