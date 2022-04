Neuer Innungsmeister Bau für die Steiermark

Fast drei Jahrzehnte lang war Alexander Pongratz in der steirischen Bauinnung aktiv, seit 2009 als Innungsmeister. Als Interessenvertreter von fast 3.000 Mitgliedsbetrieben mit rund 15.000 Beschäftigten gab es eine ganze Reihe von Herausforderungen zu bewältigen: vom Kampf gegen Lohn- und Sozial­dumping durch den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr über die Imagearbeit für die Lehre bis hin zu den Corona-bedingten Schwierigkeiten der letzten beiden Jahre. Der Bauinnung bleibt Pongratz noch bis zum Ende der Funktionsperiode erhalten, er bleibt auch Obmann der Bauakademie in Übelbach sowie Spartenobmann-Stellvertreter für das Gewerbe und Handwerk.

Für seinen Nachfolger Michael Stvarnik, der bereits seit 2000 in der Innung aktiv ist, bleibt aber auch weiterhin eine Menge zu tun. "Besonders schwierig ist aktuell die Baupreissituation, und das wird wohl noch eine Zeitlang so bleiben." Auf Innungsebene möchte Stvarnik die Leistungen für die Mitglieder ausbauen: "Die Interessenvertretung muss noch stärker zur ­Servicestelle werden. Wir unterstützen unsere Betriebe bereits jetzt mit einer Vielzahl an Serviceleistungen, etwa Arbeitsbehelfe, Infoblätter, Checklisten. Das möchte ich noch stärker in den Fokus rücken." (uw)