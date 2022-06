Glasermeister Dieter Sajko (33) führt ein Familienunternehmen in Feldkirchen bei Graz, das er von seinem Vater übernommen hat. Der neue Innungsmeister der steirischen Glaser*innen bedankte sich bei seinem Vorgänger Josef Nestler für die langjährige Tätigkeit in der Innung, darunter elf Jahre an der Spitze der Berufsgruppe.

Bundesinnungsmeister Walter Stackler beglückwünschte Dieter Sajko persönlich und freute sich, "dass sich ein so junger Glasermeister einbringt, um sich für die Interessenvertretung der Branche einzusetzen".

(bt)