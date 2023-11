Die Photovoltaik-Stromerzeugung am heimischen Strommix betrage trotz hohem Potenzial nur knapp sieben Prozent, betonte der Verband Photovoltaic Austria in einer Aussendung. Für das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 seien mehr als 40 Terawattstunden (TWh) aus Photovoltaik notwendig – ein Vielfaches der jetzigen PV-Strom-Produktion, so der Verband. Eine Anpassung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) an die tatsächlichen Anforderungen, Vorrang für europäische PV-Produkte, mehr finanzielle Förderung für die heimische PV-Industrie nach deutschem Vorbild und (endlich) ein zeitgemäßes Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) – sind daher die konkreten Forderungen der österreichischen PV-Wirtschaft an die Bundesregierung für eine Sonnenkraft-Offensive.