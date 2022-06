Johan Schmutz ist Schmied aus Leidenschaft und Vorsitzender des Arbeitsausschusses Schmiedetechnik in der österreichischen Metalltechnik-Innung. Er hat das Ziel, die gute alte Sitte des "miteinander Redens" in seiner Berufsgruppe wiederzubeleben. "Es sind zu viele Jahre vergangen, seit die Vordenker der Schmiedetreffen Peter Lechner, Kurt Oberwanger, Hans Tritscher, Hans Jausner, Sepp Niederbacher, usw. die Idee des miteinander Redens hatten", stellt Schmutz in einem persönlichen Brief an seine Berufskolleginnen und –kollegen fest. Die Themen hätten sich kaum verändert: Nachwuchsförderung, Erfahrungsaustausch, Vernetzung, Weitergabe des Wissens, usw.