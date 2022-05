VIZ erweitert sein Schul-Netzwerk

Der Verband der Installationszuliefer-Industrie (VIZ) konnte in der Vergangenheit bereits neun Schulen für eine Kooperation zur Wissensvermittlung begeistern. Mit der HTL Mödling und der Landesberufsschule Wien sind diesem Projekt nun zwei weitere Schulen beigetreten. Damit konnte laut VIZ bereits ein österreichweit nahezu flächendeckendes Netzwerk realisiert werden.

Das große Interesse der Schulen an diesem Projekt liegt jedenfalls auf der Hand: Können doch derart zeitnah sämtliche Neuheiten und Erfahrungen aus der Haustechnik-Praxis in die Schulen gebracht werden, sodass der Lehrplan frisch und lebendig gehalten wird.

Konkret erhalten alle beteiligten Schulen und eingetragenen Lehrer*innen monatlich eine Übersicht aller angebotenen Seminare und Webinare der einzelnen VIZ-Mitglieder, an denen sie in der Regel kostenlos teilnehmen können. Zudem können vom VIZ je nach Absprache auch speziell mit Schulen abgestimmte Inhalte für den Fachunterricht generiert werden.

Interessierte Schulen, die sich noch nicht an diesem Netzwerk beteiligt haben, finden nähere Infos zur Kontaktaufnahme unter:

www.viz.at

