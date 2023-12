Fachkräftemangel bekämpfen

Das gilt auch für die Teachers Day, die heuer sehr erfolgreich bei Vogel & Noot stattgefunden haben und für 2024 weiter geplant sind. Die Hände in den Schoß legen und lamentieren, das ist nicht Stil des VIZ und deshalb wurden in diesem Jahr die VIZ Ingenieure gegründet, eine Initiative, mit der man dem Fachkräftemangel in der Branche gezielt gegensteuern will. Projektregion ist Tirol, wo die Situation besonders dramatisch ist. Eine Ausweitung auf weitere Bundesländer soll folgen.

Gemeinsam mit Arno Kloep, der gesundheitsbedingt nur per Videoschaltung am Trendkongress teilnehmen konnte, ließ Alexander Sollböck die letzten zehn Jahre VIZ Trendkongress Revue passieren. Kloep zog außerdem einen Vergleich zwischen den unterschiedlichen Marktbedingungen in Österreich und Deutschland. „Die Unterschiede sind erheblich. In Deutschland wurde die Haustechnik von der Politik als Spielball entdeckt. Die Politik in Deutschland regiert mit einer frei kreisenden Machete“, lautete seine Kritik.