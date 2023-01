Auch heuer ruft die Landesinnung Bau Wien wieder zur Projekteinreichung für den Wiener Stadterneuerungspreis 2023 auf. Teilnahmeberechtigt sind sowohl Bauausführende mit aktiver Gewerbeberechtigung als auch Planer und Bauherren (Bauträger). Vergeben wird die Auszeichnung für alle Hochbauprojekte für Wohngebäude, Büroimmobilien und Ausbildungsstätten, die in den Jahren 2020 bis 2022 in Wien realisiert wurden und zur Erhaltung oder Verbesserung bestehender Bausubstanz beitragen.

Die Einreichung erfolgt in zwei Stufen. Die erste Stufe kann online vorgenommen werden und ist bis einschließlich 24. März 2023 möglich. Die Prämierung mit dem Wiener "Güteziegel“ in drei Kategorien erfolgt am 27. Juni 2023.